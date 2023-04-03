«Комбо из нарушений»: пьяный водитель-новичок в тонированной машине попал в аварию

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Красногвардейском округе Ставропольского края, на 198 километре трассы «Ростов-на-Дону – Ставрополь» водитель ВАЗ-21093 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там автомобилист врезался в металлический отбойник. На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— С травмой головы и ушибами лица в больницу доставлен 23-летний водитель, житель округа. В больнице у него было установлено состояние алкогольного опьянения, – сообщили в пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, водитель получил права всего две недели назад. За это время ему уже выписали штрафы за тонировку. На этот раз машина вновь была тонирована. За все нарушения на гражданина составили административные протоколы.

Едва получив права, водитель может остаться без них на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, нарушителю грозит большой штраф.