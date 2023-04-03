Житель Пятигорска организовал склад с 37 кг сильнодействующих веществ в гараже

Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

В городе Пятигорске сотрудники полиции задержали 42-летнего местного жителя по подозрению в хранении сильнодействующих веществ. В гараже гражданина на территории одного из кооперативов правоохранители нашли склад с 37 килограммами «тропикамида», ограниченного в обороте. Вещества он планировал сбыть.

— Еще 300 граммов сильнодействующих веществ было изъято из машины, на которой дилер планировал развозить «товар», – сообщает пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Против гражданина возбудили уголовное дело по части 3 статьи 234 УК РФ (незаконное хранение в целях сбыта сильнодействующих веществ в крупном размере). За это ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Расследование продолжается.