На площадке детсада на Ставрополье под колеса машины попал 6-летний мальчик

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Георгиевском округе Ставропольского края, в станице Александрийской, утром под колеса «Шевроле Круз» на парковке детского сада попал 6-летний мальчик. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, ребенок подбежал к машине, чтобы забрать игрушку, которая упала на проезжую часть.

— С переломом ноги мальчик был доставлен в больницу. «Шевроле» управляла 45-летняя местная жительница, которая была трезва. За последние 2 года она 5 раз была оштрафована за нарушение скоростного режима, – пишет ведомство.

Автомобилистка выезжала с парковки задним ходом и, вероятно, не заметила ребенка. Сам мальчик был в сопровождении матери. По факту аварии проводится проверка, степень ответственности участников происшествия, в том числе родителя малыша, устанавливается.