Житель Ставрополья ответит в суде за совершенное 21 год назад убийство

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В городе Георгиевске на Ставрополье под суд пойдет 45-летний ранее судимый местный житель. Вечером 23 февраля 2001 года обвиняемый познакомился с 41-летним потерпевшим в одном из общежитий. Слово за слово – между гражданами возник конфликт.

— В процессе общения между ними произошел словесный конфликт. Злоумышленник, будучи недовольным поведением потерпевшего, нанес ему не менее 10 ударов руками и ногами по различным частям тела, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

После этого злоумышленник скрылся с места преступления, а потерпевший скончался спустя непродолжительное время. Обвиняемый ранее отбывал сроки за кражи, мошенничество и оборот наркотиков. Он вышел из тюрьмы за другое преступление в 2022 году.

— В 2022 году мужчина написал явку с повинной в следственные органы, в содеянном сознался и раскаялся. Уголовное дело находится на рассмотрении в Георгиевском городском суде, государственное обвинение поддерживает представитель межрайонной прокуратуры, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Гражданина обвиняют в преступлении по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Судебное разбирательство продолжается.