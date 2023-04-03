В Ставрополе прошла технологическая олимпиада по «еде будущего»

Победителями олимпиады стала команда из Новосибирска. Фото: ncfu.ru

В Ставрополе прошла Национальная технологическая олимпиада для школьников со всей России. Участники разрабатывали «еду будущего», рассказали «КП-Ставрополь» в пресс-службе СКФУ.

По завершении олимпиады участники получили расширенные знания в области нутрициологии, биотехнологии, архитектуры, качества и безопасности. Фото: ncfu.ru

Школьники придумали рецептуру еды и представляли технологический процесс его производства. При этом они решали продуктовые задачи под людей с проблемами здоровья. Например, участники, учитывая биографические данные, должны были придумать еду для девушки с диабетом, которые поднимается в гору или бежит марафон. Конкурсанты разработали для этой гипотетической ситуации питьевой йогурт классический и с апельсином, диетическую котлету, печенье без сахара с облепиховым желе, печеночный паштет, фаршированные перцы и другое.

В ходе решения задач со школьниками работали наставники и опытные технологи. Фото: ncfu.ru

- По завершении олимпиады участники получили расширенные знания в области нутрициологии, биотехнологии, архитектуры, качества и безопасности. Теперь они смогут проектировать процессы производства продуктов, - рассказала декан факультета пищевой инженерии и биотехнологий, заведующая кафедрой пищевых технологий и инжиниринга СКФУ Наталья Оботурова.

Декан факультета пищевой инженерии и биотехнологий, завкафедрой пищевых технологий и инжиниринга СКФУ Наталья Оботурова. Фото: ncfu.ru

В ходе решения задач со школьниками работали наставники и опытные технологи. Победителями олимпиады стала команда из Новосибирска.