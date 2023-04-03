В Дагестане ищут без вести пропавшую 20-летнюю девушку

Фото: пресс-служба МВД по республике Дагестан

В Дагестане ищут без вести пропавшую 20-летнюю Зайнаб Идрисову . Девушка вышла из дома 29 марта 2023 года, примерно в 10 часов, и до сих пор не вернулась. В настоящее время правоохранительные органы начали искать пропавшую.

— Была одета: белый шарф, черный сарафан, черная водолазка и джинсовая ветровка, – сообщили в пресс-службе МВД по республике Дагестан.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по поводу пропавшей, просят обратиться по номерам телефона: в дежурную часть 99-48-16 или 8 928 529-15-14. Любые сведения могут помочь в поисках.

На данный момент местонахождение Зайнаб остается неизвестным. Девушка может быть в любом районе республики и даже за ее пределами.