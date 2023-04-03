Четыре змеи заползли в комнату с женщиной и маленькими детьми на Ставрополье

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В станице Георгиевской на Ставрополье местная жительница в заметила в своей спальне, где она отдыхала с маленькими детьми, клубок змей. Рептилии лежали возле батареи и, вероятно, отдыхали, найдя для этого не самое подходящее место. Гражданка испугалась за детей и взывала экстренную службу.

— Приехав на место, спасатели АСГ Георгиевска обнаружили сразу четырех змей. Пока они ловили рептилий, две из них успели ретироваться под пол, откуда достать беглянок не представлялось возможным, – сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Змей поймали. Спасатели посадили их в мешок и вывезли в лесополосу, где рептилий отпустили в естественную среду обитания. Ни змеи, ни люди не пострадали.