Женщины возглавляют 36% южных компаний страны

Заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ткаченко. Фото: sberbank.ru

Аналитики Сбера выяснили, в каких отраслях чаще всего под руководством женщин развивается бизнес.

Оказалось, что на юге страны женщины стоят во главе 36% компаний. При этом женщины реже мужчин идут на риск и отдают предпочтение традиционным бизнес-моделям. Причем они реже сталкиваются со сложностями в реализации проектов и корректировками.

Стоит отметить, что на данный момент более 90% женщин-предпринимателей – это самозанятые и индивидуальные предприниматели. Чаще всего это бизнес в торговле, АПК, туризме, общественном питании, легкой промышленности и социально ориентированных направлениях предпринимательства Юга России и Северного Кавказа.

Средний возраст руководителей-женщин в СКФО и ЮФО – 27-35 лет. К этому моменту многие получают одно или несколько высших образований, имеют опыт работы по найму в крупных компаниях и в небольших семейных бизнес-проектах.

К слову, есть ряд наиболее ярких примеров, когда первыми лицами крупнейших компаний становятся именно бизнес-леди. И все чаще женщины возглавляют крупные аграрные, промышленные и девелоперские компании Юга России и Северного Кавказа.