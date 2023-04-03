«Ставропольские Бонни и Клайд»: подростков осудили за кражу 2,5 млн у пенсионеров

Двух жителей Ессентуков осудили за обман пенсионеров Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ессентуках 18-летний парень и 19-летняя девушка получили сроки за хищение 2,5 млн рублей у пенсионеров. В июне 2022 года злоумышленники попали в состав преступной группировки. Одна группа звонила жертвам и сообщала, что их родственники спровоцировали аварию. Происшествие можно было «замять», если курьерам передадут деньги.

— Осужденные, выполняя роль «курьеров», входили в личный контакт с обманутыми пенсионерами, подтверждали ранее сообщенные по телефону сведения о ДТП, а затем получали денежные средства якобы для передачи потерпевшим, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

За весь период «работы» ныне осужденных, забрали деньги у 11 пенсионеров. Против злоумышленников возбудили уголовное дело по частям 2, 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Расследованием занялся следственный комитет.

— Собранные следственным отделом по городу Ессентуки доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 19-летней девушки и ее 18-летнего друга, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Злоумышленников приговорили их к 5 и 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Уголовное дело против организатора группировки все еще расследуется.