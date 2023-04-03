Начинающий водитель в Ставрополе сбил 60-летнюю женщину

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В городе Ставрополе на улице Ленина водитель ВАЗ-21074 ехал по домой территории задним ходом. Автомобилист пытался выехать, но не заметил проходящего за машиной пешехода, который переходил дорогу. В результате он наехал 60-летнюю женщину.

— 60-летняя женщина получила ушибы и ссадины. Наезд допустил 19-летний местный житель, который был трезв, водительское удостоверение получил полтора года назад, за это время к ответственности за нарушение ПДД не привлекался, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

По факту аварии проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается.

Другая авария на Ставрополье произошла по вине водителя, получившего права всего полторы недели назад. За это время он уже получил штраф за тонировку. Автомобилист ехал по трассе, не справился с управлением и врезался в ограждение. Его доставили в больницу, где установили состояние опьянения.