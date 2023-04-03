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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 12:09

За минувшую неделю жители Ставрополья передали мошенникам 27 млн рублей

Возбуждены уголовные дела
Данил ЮРКОВ
Ставропольцы за прошлую неделю отдали мошенникам 27 млн рублей

Ставропольцы за прошлую неделю отдали мошенникам 27 млн рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Жители Ставрополья за прошедшую неделю, с 27 марта по 2 апреля, передали мошенникам более 27 млн рублей. В пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю сообщают, что работа по профилактики мошенничества проходит постоянно. И все же граждане продолжают попадаться на уловки злоумышленников.

— Так, в Отдел МВД России по Изобильненскому городскому округу с заявлением о мошенничестве обратилась 61-летняя местная жительница. Гражданка пояснила, что ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка, – пишет ведомство.

Собеседник рассказал о заявке на оформление кредита на имя гражданки. Чтобы аннулировать незаконную операцию и сохранить деньги, злоумышленник убедил жертву перевести сбережения на неизвестные счета.

Потерпевшая последовала инструкциям собеседника и перевела 700 тысяч рублей. Когда деньги не вернулись, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленника ищут правоохранительные органы.