За минувшую неделю жители Ставрополья передали мошенникам 27 млн рублей

Ставропольцы за прошлую неделю отдали мошенникам 27 млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Жители Ставрополья за прошедшую неделю, с 27 марта по 2 апреля, передали мошенникам более 27 млн рублей. В пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю сообщают, что работа по профилактики мошенничества проходит постоянно. И все же граждане продолжают попадаться на уловки злоумышленников.

— Так, в Отдел МВД России по Изобильненскому городскому округу с заявлением о мошенничестве обратилась 61-летняя местная жительница. Гражданка пояснила, что ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка, – пишет ведомство.

Собеседник рассказал о заявке на оформление кредита на имя гражданки. Чтобы аннулировать незаконную операцию и сохранить деньги, злоумышленник убедил жертву перевести сбережения на неизвестные счета.

Потерпевшая последовала инструкциям собеседника и перевела 700 тысяч рублей. Когда деньги не вернулись, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленника ищут правоохранительные органы.