В Северной Осетии осудят наркосбытчику со Ставрополья

Жительницу Ставрополья осудят за попытку сбыть наркотики в Северной Осетии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике Северная Осетия – Алания в суд отправили уголовное дело против наркосбытчицы из Ставропольского края. В ноябре 2022 года гражданка приехала на попутном транспорте во Владикавказ. Там она получил партию наркотиков от неизвестного и должна была сбыть их.

— Отсыпав из общей массы часть для дальнейшей расфасовки по дозам, опасаясь хранить в арендуемой квартире запрещенные вещества, спрятала их на территории «Парка Победы» в городе Владикавказ, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной Осетии – Алании.

Злоумышленницу задержали, так как она находилась в федеральном розыске. Правоохранители нашли и изъяли более килограмма наркотиков. Против гражданки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет» в особо крупном размере).

На данный момент расследование завершено, а материалы отправлены в суд на рассмотрение. Обвиняемой грозит срок.