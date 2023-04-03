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НовостиОбщество3 апреля 2023 13:30

Канатная дорога в Пятигорске не будет работать три дня

Ее закрыли 3,4 и 5 апреля
Данил ЮРКОВ
Фото: соцсети мэра Пятигорска Дмитрия Ворошилова

Фото: соцсети мэра Пятигорска Дмитрия Ворошилова

На три дня закрыли канатную дорогу в Пятигорске. О том, что она не будет работать 3,4 и 5 апреля, сообщили в официальных социальных сетях дороги. Правда, причину остановки не назвали.

— 3,4 и 5 апреля, канатная дорога не работает, – написали в социальных сетях канатной дороги в Пятигорске.

При этом ранее режим работы канатной дороги продлили. Теперь после открытия «канатки» она будет работать с 9:00 до 19:00. Причину закрытия не назвали. Возможно, это связано с проверкой оборудования или плановым ремонтом.