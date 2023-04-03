Жительницу Северной Осетии осудили за хранение взрывчатки и наркотиков

Жительницу Северной Осетии осудили за хранение наркотиков и взрывчатых веществ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В республике Северная Осетия – Алания жительницу Дигорского района осудили за хранение взрывчатых веществ и наркотиков. В августе 2022 года сотрудники полиции осматривали дом гражданки. Правоохранители нашли металлическую емкость, внутри которой находилась взрывчатка.

— Помимо этого, злоумышленница незаконно хранила в доме коноплю, – сообщили в пресс-службе прокуратуры республики Северная Осетия – Алания.

Против злоумышленницы возбудили уголовные дела по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение взрывчатого вещества), части 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение частей растения, содержащих наркотические средства, в значительном размере).

Суд признал гражданку виновной и приговорил к лишению свободы сроком на 2 года и 3 месяца в колонии общего режима. Также ей предстоит оплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.