В Дагестане 17-летней девушке грозит срок за смертельную аварию

Фото: пресс-служба МВД Дагестана

В Дагестане после смертельной аварии, в которой погибли два пешехода и третья получила серьезные травмы, против 17-летней водителя без прав возбудили уголовное дело. Ночью 31 марта 2023 года несовершеннолетняя села за руль и разогналась до 90-95 км/ч, что нарушает скоростной лимит. В итоге гражданка не справилась с управлением и сбила трех местных жительниц, которые шли вдоль дороги.

— От полученных телесных повреждений две женщины скончались на месте, третья с различными телесными повреждениями помещена в центральную городскую больницу, – сообщает пресс-служба СУ СК России по республики Дагестан.

За это против нарушительницы возбудили уголовное дело по пункту «в» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом не имеющим права управления транспортными средствами).

Подозреваемую посадили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, девушке грозит тюрьма за совершенное преступление.

Напомним, что в страшной аварии погибли две жительницы поселка Белиджи 52 и 62 лет Потерпевшей оказалась 32-летняя местная жительница. Медики оценивают ее состояние как критическое.