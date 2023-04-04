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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 6:30

После аварии на Ставрополье пассажира увезли в больницу с переломом позвоночника

Молодые люди решили покататься и разогнали автомобиль до опасной скорости
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Предгорном округе Ставропольского края, на 19 километре трассы «Минеральные Воды – Кисловодск», сегодня ночью произошла авария. Предварительно, водитель «Хендэ Солярис» проигнорировал ограничение скорости и разогнал автомобиль до опасной скорости на затяжном повороте.

— Не справившись с управлением, допустил съезд с дороги в отбойник. С тяжелыми переломами таза и позвоночника, рваными ранами в больницу доставлен 19-летний пассажир, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водителем оказался 21-летний житель муниципалитета. Гражданин был трезвый, имеет стаж вождения три года. За это время он не получал штрафов за нарушение правил дорожного движения. По факту аварии проводится проверка.