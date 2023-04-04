Жительница Невинномысска пойдет под суд за издевательство над животными

Живодерку из Невинномысска осудят за то, что она выбросила собаку и пятерых щенят из окна третьего этажа Фото: Оксана ЗУЙКО

В Невинномысске под суд пойдет ранее судимая 41-летняя местная жительница, обвиняемая в издевательстве над животными. Выпив в роковой день, злоумышленника из злости выбросила из окна третьего этажа собаку и пять ее щенков.

После падения два щенка погибли, а собака получила травмы. Против живодерки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

— В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Невинномысский городской суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

За преступление гражданке грозит штраф до трехсот тысяч рублей, обязательные или принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. В суде будет решено, понесет ли обвиняемая наказание и что она получит за жестокое обращение с животными.