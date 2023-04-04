Квартирант из Ставрополя украл из съемного жилья бытовую технику и другие вещи

Ставропольцу грозит срок за кражу имущества из съемного жилья Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Невинномысске 29-летнему ранее судимому жителю Ставрополя грозит срок за кражу. Злоумышленник приехал в город и снял квартиру по объявлению. Правда, жить в ней он не собирался, а вызвал грузчиков и начал вывозить крупногабаритную бытовую технику и иное имущество.

— Сумма ущерба составила порядка 80 тысяч рублей. Похищенное мужчина продал, деньги потратил на собственные нужды, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Арендодатель обратился в полицию, и против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Правоохранители нашли вора и доставили в отделение полиции для разбирательств.

На данный момент расследование уголовного дела завершили. Материалы направлены в суд на рассмотрение, а гражданину грозит срок.