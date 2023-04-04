Ставропольчанка победила в главной номинации конкурса «Хрустальная гарнитура 2022/2023»

Премия «Хрустальная гарнитура» вручается с 2005 года. Фото: sberbank.ru

В 19 сезоне международного конкурса «Хрустальная гарнитура 2022/2023» для контактных центров сервисных организаций победу в главной номинации «Оператор года» одержала Маргарита Манаева из Единого распределенного контактного центра Сбера в Ставрополе. В финале соревнований она обошла 40 лучших специалистов со всей страны.

Премия «Хрустальная гарнитура» вручается ежегодно начиная с 2005 года сообществом профессионалов Call Center Guru. Это самая большая, широко известная и признанная всеми участниками рынка профессиональная награда – «Оскар» в индустрии дистанционного взаимодействия с клиентами. Больше всего наград в 19 сезоне международного конкурса унесли команды и сотрудники Сбера. В их копилке оказалось сразу 15 первых мест.

В 2023 году на премию претендовали свыше 380 номинантов, которые представляли более 120 контактных центров из четырех стран (Россия, Казахстан, Беларусь, Узбекистан). Премия присуждалась в 48 номинациях и 7 категориях: награды за инновации и эффективные технологии для взаимодействия с клиентами, награды за операционную эффективность, награды за лучший клиентский опыт дистанционного взаимодействия, награды за лучшую работу с персоналом в контактных центрах, командные награды лучшим коллективам, персональные награды лучшим сотрудникам и руководителям, корпоративные награды лучшим контакт-центрам. Лауреатам вручены награды «Победитель», «Высокая оценка жюри» и «Высокое одобрение жюри».

В состав жюри программы были приглашены более 250 руководителей и ведущих менеджеров контакт-центров, а также признанные эксперты, известные тренеры и консультанты, которые на протяжении трех с половиной месяцев изучали представленную для оценки информацию номинантов, проводили многодневные онлайн-конференции и контрольные визиты на площадки контакт-центров, претендующих на высокое звание победителя программы.