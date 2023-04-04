Уралсиб занял шестое место среди российских банков по объемам автокредитования

Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб вошел в первую десятку наиболее успешных автокредиторов за прошлогодний период. Кроме того, по заключению экспертов портала Банки.ру, Уралсиб сейчас занимает место в топовой пятерке банков по объемам льготного автокредитования за 2022 год.

Признание в данном сегменте стало возможным благодаря предварительной работе и предпринятым в соответствии с текущей экономической обстановкой шагам. Специалисты Уралсиба разработали различные программы без залога и с нулевым первоначальным взносом, рассчитанные на срок до семи лет, с градацией сумм до семнадцати миллионов рублей, премиальные предложения и варианты для покупки мототехники.

Для этого были заключены соглашения с автодилерами-партнерами, действующими на территории страны, в офисе которых теперь также можно оформить автокредит от Уралсиба. Плюс была запущена специальная программа кредитования с автопроизводителем Geely.

По итогам 2022-го показатели по объемам выдач и портфелю автокредитования в Уралсибе были увеличены более чем в 1,2 раза по сравнению с предыдущим годом. Суммарная стоимость составила 29,3 млрд, а размер портфеля достиг 28,6 млрд (в рублях).

В случае любой из программ получатель должен достичь возраста 21 год и иметь рабочий стаж на текущем месте работы не менее трех месяцев. Из документов потребуются: паспорт гражданина России и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС, другое).

Узнать больше о линейке автокредитов банка, обо всех условиях, ознакомиться со списком партнеров-автодилеров можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в любом ближайшем офисе либо у специалиста по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный).

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