Руководителей-женщин предпочитают только 7% работающих ставропольцев

Только 7% ставропольцев предпочитают женщину-руководителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье всего 7% работающих граждан предпочитают женщин-руководителей. Еще 62% не обращают внимания на пол, а 28% хотят видеть на руководящей должности мужчину. Такой опрос провели в hh.ru.

Больше всего предпочитают мужчин на руководящих должностях среди юристов 45%), госслужащих и производственников (по 44%). С руководителями-женщинами чаще хотят работать в сферах ресторанно-гостиничного направления и туристического бизнеса (18%), сотрудники транспортно-логистической сферы (15%) и студенты любых специальностей (14%).

— Возможно, такое настороженное отношение к женщинам-управленцам связано с тем, что в сознании многих сотрудников присутствует убеждение, что женщины руководят не так, как мужчины, или что они могут быть субъективны в выборе сотрудников, – рассказали в hh.ru.

И все же цифры из опроса говорят о том, что у сотрудников просто может быть разный опыт. 27% опрошенных уверены, что женщины-руководители склонны выбирать сотрудников-женщин, а 54% считают, что это не так. Еще 33% думают, что есть два вида управления – «женский» и «мужской», но 64% с этим не согласны.