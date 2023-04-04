В Ессентуках 27-летнюю женщину осудят за мошенничество с маткапиталом

Жительницу Ессентуков осудят за мошенничество с материнским капиталом Фото: Даниил ОПАРИН

В городе Ессентуки под суд пойдет 27-летняя местная жительница. Гражданка в январе 2020 года обратилась в ПФР для получения материнского капитала. Уже в сентябре она нашла подельника, чтобы заключить фиктивный договор купли-продажи жилья. Полученные 446 тысяч рублей злоумышленники решили поделить поровну.

— Далее обвиняемая заключила договор целевого займа с кредитным потребительским кооперативом на сумму равную выплате в рамках мер социальной поддержки, а затем соучастники изготовили подложный договор купли-продажи квартиры, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Сообщник обратился в ПФР в октябре, чтобы получить деньги с маткапитала для погашения долга. Заявление удовлетворили. В марте 2021 года подельники передали фиктивный договор купли-продажи в уполномоченных орган.

Обман раскрылся, и против злоумышленников возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

На данный момент материалы дела против гражданки направлены в суд. Расследование уголовного дела в отношении сообщника продолжается.