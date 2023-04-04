Улицу Шпаковскую в Ставрополе расширят и внесут коррективы в схему движения

В Ставрополе расширят улицу Шпаковскую Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставрополе на улице Шпаковской произойдут изменения – ее расширят и внесут коррективы в схему движения и скорости автомобильного потока. Об этом заявил мэр города Иван Ульянченко. В опросе по этому вопросу проголосовали порядка 7,5 тысяч человек. И все же не все приняли инициативу позитивно – 2,5 тысячи проголосовавших не захотели изменений.

— За модернизацию проголосовало большинство участников – почти 5 тысяч человек. Впереди непростой этап дорожных работ, которые также внесут свои коррективы в схему движения и скорость потока. Но это все временные трудности, – написал мэр в социальных сетях.

На данный момент нет информации о начале работ на улице и сроках выполнения. Вероятно, движения во время работ будет затруднено и автомобилистам придется искать объезд трудному участку дороги.