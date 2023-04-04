В Москве задержали парня, ударившего ножом жителя Ставропольского края

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Сотрудники полиции Московского метрополитена задержали 18-летнего жителя региона, который ударил ножом 50-летнего жителя Ставропольского края. По заключению медиков, ставропольцу причинен тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Парень ударил ставропольца предметом, похожим на нож. После он скрылся с места происшествия и выбросил орудие преступления. И все же правоохранители поймали его по горячим следам.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигуранта посадили под стражу, он раскаялся в содеянном, однако от наказания это не спасет..

— В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения орудия преступления, – сообщает ведомство.