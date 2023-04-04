Фото: МУП Водоканал города Ставрополя
На семи улицах Ставрополя отключат воду из-за ремонта водопровода д-200 миллиметров на переулке Баумана от улицы Осипенко до улицы Маяковского, 50. Ограничение продлится с 8:30 по 17:00, сообщили в городском Водоканале.
- переулок Баумана от улицы Осипенко до улицы Маяковского, 50;
- проезд Артельный от переулка Баумана до проезда Орехового;
- проезд Фруктовый от переулка Баумана до переулка Крупского;
- проезд Терский от проезда Артельного до улицы Маяковского;
- улица Маяковского от 41/1 до 54;
- улица Осипенко от 20 до 24;
- проезд Краснодарский.
Ставропольский Водоканал приносит извинения за временные неудобства. Подвоза воды для населения не будет.