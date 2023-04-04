Фото: МУП Водоканал города Ставрополя

На семи улицах Ставрополя отключат воду из-за ремонта водопровода д-200 миллиметров на переулке Баумана от улицы Осипенко до улицы Маяковского, 50. Ограничение продлится с 8:30 по 17:00, сообщили в городском Водоканале.

ГДЕ НЕ БУДЕТ ВОДЫ В СТАВРОПОЛЕ 5 АПРЕЛЯ 2023

- переулок Баумана от улицы Осипенко до улицы Маяковского, 50;

- проезд Артельный от переулка Баумана до проезда Орехового;

- проезд Фруктовый от переулка Баумана до переулка Крупского;

- проезд Терский от проезда Артельного до улицы Маяковского;

- улица Маяковского от 41/1 до 54;

- улица Осипенко от 20 до 24;

- проезд Краснодарский.

Ставропольский Водоканал приносит извинения за временные неудобства. Подвоза воды для населения не будет.