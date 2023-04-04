Ставрополец забыл поставить машину на ручник, и она укатилась в пруд

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

Рыбак в Апанасенковском округе Ставропольского края забыл поставить машину на ручник, из-за чего она уехала в пруд Школьный. Ставрополец приехал на водоем, вышел из машины и уже начал готовиться к ловле рыбы, однако автомобиль решил «сбежать» от владельца.

— Оказалось, что мужчина забыл поставить свою машину на стояночный тормоз, из-за чего отечественное авто уехало в воду. К счастью, не полностью, да и глубина в том месте была небольшая, – сообщает пресс-служба ПАСС Ставропольского края.

Автомобилист вызвал экстренные службы, чтобы доставить транспорт. Спасатели с помощью лебедки вытащили машину из пруда. Ведомство пишет, что с рыбаком провели воспитательную беседу, в том числе по правилам безопасной ловли рыбы.