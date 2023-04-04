Ставропольца приговорили к 16 годам «строгача» за производство мефедрона

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Георгиевском округе Ставропольского края местного жителя осудили за производство мефедрона. Правоохранители получили наводку на злоумышленника, который купил частный дом, чтобы готовить наркотики для последующей продажи.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю, ныне осужденный лепил из пластилина тайники, придавая им форму камня – так он хотел оставлять «закладки».

— В результате оперативно – розыскных мероприятий в помещении нарколаборатории сотрудниками Управления было обнаружено и изъято 8,128 кг готового наркотического вещества, а также емкости с ингредиентами, достаточными для производства более 23 кг наркотиков, – пишет ведомство.

Технические возможности позволяли наркоторговцу изготовить еще 50 кг веществ в месяц. Однако крупномасштабное производство «прикрыли» до того, как оно стало производить такие объемы. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ за покушение на сбыт наркотиков.

В суде гражданина признали виновным и приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока что не вступил в законную силу, а осужденный подал апелляцию.