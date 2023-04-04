Боец UFC Мокаев публично отрекся от России

Британский боец MMA дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев попросил убрать промоушен всякое упоминание о своем российским происхождении. Об этом он написал в Twitter.

Спортсмену не понравились титры, которые ему написали во время выхода на турнире UFC 286. Редакторы отметили, откуда он родом – «Буйнакск, Дагестан, Россия». Мокаев публично отрекся от своей причастности к России.

– Мне это не нравится! Пожалуйста, просто оставьте «Дагестан» для моего следующего выхода! – написал он.

Мокаев уехал из России вместе с семьей в 12 лет. В 2021 году он подписал контракт с UFC. В MMA боец провел девять боев, все они завершились победой. Сейчас британец дагестанского происхождения занимает 12 место в рейтинге UFC в наилегчайшем весе.

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