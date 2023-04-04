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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 12:41

Мошенница обманула предпринимательницу из Железноводска на 1,7 млн

Фирма-дублер предложила гражданке коммерческое предложение, которое оказалось уловкой
Данил ЮРКОВ
Мошенница обманула предпринимательницу со Ставрополья на 1,7 млн

Мошенница обманула предпринимательницу со Ставрополья на 1,7 млн

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К полицейским в городе Железноводске обратилась предпринимательница с заявлением о мошенничестве. Гражданка рассказала, что ей на почту пришло сообщение с коммерческим предложением. Она позвонила на указанному там номеру телефона и поговорила с сотрудницей фирмы, обсудив условия.

— Заявительница перевела несколькими транзакциями на предоставленный ей счет более 1,7 млн рублей. Не получив в оговоренные сроки товар, женщина по другому телефонному номеру связалась с компанией, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В компании сказали, что такая сотрудница у них не работает. А сайт фирмы оказался дублером, созданным мошенниками. Тогда предпринимательница отправилась в полицию.

Против неизвестной мошенницы возбудили уголовное дело по части статьи 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранители ищут злоумышленницу.