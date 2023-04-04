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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 14:35

Ранее судимый ставрополец украл из дома знакомой холодильник и две газовые плиты

Теперь ему грозит срок за кражу
Данил ЮРКОВ
Ставрополец украл у знакомой две газовые плиты и холодильник, а после сдал краденное на металлолом

Ставрополец украл у знакомой две газовые плиты и холодильник, а после сдал краденное на металлолом

Фото: Александр КОЦ

В Шпаковском округе Ставропольского края к полицейским обратилась местная жительница. Она рассказала о краже холодильника и двух газовых плит. Сотрудники узнали, что к преступлению причастен 31-летний ранее неоднократно судимый знакомый гражданки. Подозреваемого доставили в отделение.

— Он в содеянном сознался. Установлено, что похищенное имущество злоумышленник вывез на арендованной грузовой автомашине и сдал в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Сумма ущерба составила 22 тысячи рублей. Против гражданина возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Также в городе Невинномысске житель Ставрополя арендовал квартиру. Но не чтобы жить в ней, а чтобы украсть крупногабаритную бытовую технику и иное имущество. Правда, арендодатель написал заявление на квартиранта.