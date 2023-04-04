На Ставрополье 5 апреля прогнозируют похолодание и грозу

В Ставропольском крае после весеннего потепления 5 и 6 апреля резко похолодает, особенно - ночью. Это следует из данных, опубликованных на сайте регионального гидрометцентра.

В ночь на среду температура упадет до пяти градусов. Днем же начнутся кратковременные дожди и грозы, воздух прогреется до 21 градуса, в Ставрополе - до 18 градусов. При этом возможен сильный ветер до 14 метров в секунду.

В четверг погода сильнее ухудшится. Из прогноза синоптиков следует, что ночью температура упадет до четырех градусов, а днем не поднимется выше 17 градусов. При этом в Ставрополе похолодает до 13 градусов. Скорость ветра - до 10 метров в секунду.