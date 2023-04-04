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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 15:06

На Ставрополье на отца завели дело за истязание детей-попрошаек

Об этом сообщает СУ СКР
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Ставропольском крае возбудили дело против отца, который истязал своих детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

На протяжении нескольких лет в Андроповском округе отец принуждал своих детей заниматься попрошайничеством. А за отказ применял насилие. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям - истязание (статья 117 УК РФ) и вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий (статья 151 УК РФ).

- В ходе предварительного следствия следователи СКР выяснят все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям матери детей. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя управления, - сообщает СУ СКР по Ставрополью.

Собственную проверку проводит прокуратура Ставрополья.