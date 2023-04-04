Житель Минвод нашел в лесу снаряд времен Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба администрации Минеральных Вод

В Минеральных Водах житель, возле поселка Загорский, местный житель нашел снаряд времен Великой Отечественной войны. Гражданин вызвали экстренные службы, которые оцепили территорию. Опасную находку начали обследовать специалисты.

— Осмотром было установлено, что найденный предмет предположительно является снарядом диаметром 75 миллиметров времен Великой Отечественной Войны. Отправлена заявка в одну из воинских частей для уничтожения снаряда, – рассказал глава муниципалитета Сергиенко Вячеслав.

В настоящее время нет информации, взорвали ли снаряд или нет. Экстренные службы продолжили работу в штатном режиме.