В Пятигорске прошел молодежный форум «Предпринимай!»

Эксперты в течение двух дней раскрывали потенциал молодых людей, готовых к запуску собственного дела. Фото: ncfu.ru

С 3 по 4 апреля на базе Центра знаний «Машук» при поддержке СКФУ в Пятигорске проходил окружной форум «Предпринимай!». В нем приняли участие более 200 студентов, аспирантов, преподавателей университетов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также приглашенные спикеры - управляющий партнер и основатель КГ «Деловой Альянс» Олег Мальсагов; президент ассоциации выпускников СКФУ и основатель ГК «Резников Групп» Александр Резников, программный директор Точки кипения РГЭУ(РИНХ) Олег Сулименко, президент клуба Росмолодежь.Бизнес Дмитрий Захаров и другие.

Эксперты в течение двух дней раскрывали потенциал молодых людей, готовых к запуску собственного дела, проводили мастер-классы и практические занятия, посвященные предпринимательству, маркетингу, финансовому планированию и другим навыкам в области бизнес-управления.

После двухдневного интенсива презентовали свои бизнес-модели опытным предпринимателями. Фото: ncfu.ru

Помимо этого участники форума «Предпринимай!» изучали вопросы определения целевой аудитории, стратегии фандрайзинга и после двухдневного интенсива презентовали свои бизнес-модели опытным предпринимателями, готовыми поддержать наиболее перспективные.

- Сегодня как никогда актуально развитие предпринимательства и в частности - высокотехнологичного, а образовательные организации традиционно являются площадкой для взаимодействий науки, бизнеса и государства. Наш университет в разных форматах всегда поддерживает студенческое предпринимательство. Уверен, что такие мероприятия, как этот форум, позволяют выявлять инновационные проекты и помогать развиваться деловой активности в макрорегионе, - подчеркнул ректор СКФУ, председатель совета Консорциума вузов Северного Кавказа Дмитрий Беспалов.

Информационный обзор Редакции, 16+