Начинающий водитель спровоцировал тройную аварию в Ставрополе

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе начинающий водитель спровоцировал тройную аварию, в которой пострадали два человека. Накануне ночью на пересечении улицы Серова и переулка Крупской водитель «Лады Гранты» поворачивал налево.

Правда, автомобилист не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу и врезался в ВАЗ-211440, который по инерции врезался в ВАЗ-21093. На место аварии вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— В больницу с травмами головы доставлены водитель «четырнадцатой» и пассажир «Гранты». Водитель «Гранты», 29-летний житель Ставрополя, в ДТП не пострадал. Мужчина получил водительское удостоверение только год назад, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

В страховку водитель не вписан, за что на него составили протокол. По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.