Водитель-пенсионер в Минводах погиб в аварии из-за проблем со здоровьем

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Минераловодском округе Ставропольского края вблизи хутора Новокавказский автомобиль «Лада Гранта» свернул выехал с дороги и перевернулся. На место происшествия вызвали медиков и автоинспекторов. Врачи диагностировали смерть 66-летнего водителя.

— В момент ДТП мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, что могло способствовать получению фатальных травм. Не исключено, что в пути движения мужчину могло подвести самочувствие, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

По факту аварии проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначены экспертизы, чтобы узнать причину, по которой погиб автомобилист.