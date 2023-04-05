Ранее судимый ставрополец получил 9 лет колонии за убийство бывшей супруги

Ставропольцу дали 9 лет в колонии особого режима за убийство бывшей супруги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставрополе осудили 50-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. Ночью 13 ноября 2022 года злоумышленник и его бывшая жена выпивали в одной из квартир города. Между экс-супругами возник конфликт, который перерос в избиение потерпевшей.

— В ходе ссоры злоумышленник нанес многочисленные удары по различным частям тела потерпевшей, причинив черепно-мозговую травму и переломы ребер, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

От полученных травм 48-летняя гражданка скончалась на месте происшествия. Против супруга возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Расследование завершили, а материалы дела направили в суд.

— Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному лицу наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Приговор пока что не вступил в законную силу.