Эксперты составили список наиболее выгодных банковских вкладов

Фото: банк Уралсиб

В Топ-10 наиболее выгодных краткосрочных вкладов в рублях по итогам марта текущего года был отмечен срочный вклад от Уралсиба - «Доход». Исследования проводились специалистами портала «Выберу.ру».

При отборе депозитных продуктов, предлагаемых на сегодняшний день полусотней российских финансовых структур, особое внимание уделялось нескольким параметрам. Это, в первую очередь, процентная ставка, минимальная сумма и период вклада, условия начисления процентов в соответствии с договором, капитализация. И, конечно, реальный денежный доход, получаемый вкладчиком по окончании срока.

Из дополнительных опций оценивались такие клиентские возможности, как частичное пополнение средств либо снятие денег со счета, а также удобство предлагаемых услуг (например, дистанционное оформление вклада и прочее). Рассматривались возможности досрочного расторжения договора вклада и последствия таких действий для вкладчика.

В подготовке рейтинга были рассмотрены линейки актуальных на сегодняшний день депозитных продуктов от Топ-50 российских банков (с учетом их активов на 01.02.2022).

Со всеми подробностями, касающимися оформления и использования рублевого вклада «Доход», с условиями других депозитных услуг можно ознакомиться на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в любом ближайшем отделении банка либо по телефону 8-800-250-25-00.

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