Отец и сын из Ессентуков незаконно обменяли доллары и евро на 10 млн рублей

Обвиняемые покупали валюту, а после продавали ее за рубли Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Ессентуки два местных жителя, 57-летний и 22-летний, решили заработать на незаконной банковской деятельности. Злоумышленники не регистрировались как кредитная организация и не получали лицензию, однако это не помешало им покупать доллары и евро и продавать их. Всего обвиняемые заработали на обмене порядка 10 млн рублей.

— Мужчины занимались приобретением и последующей продажей неопределенному кругу лиц иностранной валюты за наличные денежные средства, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

У обвиняемых изъяли крупную сумму денег во время следствия по уголовному делу по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

— Прокуратурой заявлен гражданский иск о взыскании с ответчиков в пользу РФ дохода, полученного в результате преступной деятельности на указанную сумму, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.