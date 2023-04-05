Минприроды Ставрополья начало раздавать разрешения на добычу сурка и пушных животных

Фото: пресс-служба министерства природы Ставропольского края

На Ставрополье министерство природы начало раздавать разрешения на добычу сурка-байбака и пушных животных – заяц-русак, лисица, енотовидная собака, волк, шакал, корсак. Охотиться на них можно в охотничьих угодьях с 5 апреля по 3 мая 2023 года.

— Обращаем внимание, что заявки подаются отдельно в отношении каждого охотничьего угодья, в котором планируется осуществление охоты и заполняются в соответствии с приказом министерства, – сообщили в пресс-службе минприроды Ставропольского края.

Подать заявление на добычу животных можно в любом МФЦ на территории края, на личном приеме в министерстве и на портале госуслуг.

Также напомним, что на Ставрополье запретили весеннюю охоту из-за массовой гибели диких животных. Однако сейчас в минприроде решили давать разрешение на добычу.