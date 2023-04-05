В Ингушетии заключили большую часть контрактов на 2023 год

Фото: правительство Ингушетии

Правительство Ингушетии сообщило о подписании ключевого пакета контрактов по национальным проектам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов поручил проделать эту работу до 1 апреля. В отчете сказано, что Ингушетия подписала 96,3% контрактов, полностью работу завершили минобрнауки, минкультуры и миспорта региона. Хороший показатель показал минавтодор Ингушетии - более 99%. Все муниципалитеты подписали договоры по благоустройству общественных территорий. По оставшейся части работа продолжается, подписание на заключительной стадии.

- В текущем году реализация нацпроектов контролируется строже, более того неисполнение карается лишением средств без всяких переносов. Мы не зря формировали процесс подписания контрактов. Следующий этап требует такой усердной и своевременной работы. Особое внимание обратите на министерства, на которые ложится основная нагрузка - Минстрой, Минобр, Минздрав, - отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

В 2023 году Ингушетия реализуют 44 региональных проектов в составе 12 нацпроектов. Общее финансирование - 5,2 млрд рублей, из которых федеральные средства - 4,6 млрд рублей.