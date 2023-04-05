Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 апреля 2023 10:52

Казаки со Ставрополья отправили участникам СВО гуманитарный груз

Бойцам отправили продукты, воду, военное снаряжение и другие предметы
Анатолий СЫРНИКОВ
Анатолий СЫРНИКОВ
Фото: пресс-служба министерства Ставропольского края по национальной политике и делам казачества

Фото: пресс-служба министерства Ставропольского края по национальной политике и делам казачества

Со Ставрополья участникам специальной военной операции отправили гуманитарный груз. В него для бойцов положили продукты, воду, военное снаряжение и другие предметы, которые помогут им в службе. Об отправке груза сообщили в министерстве Ставропольского края по национальной политике и делам казачества.

— Гуманитарный конвой сопровождал атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов, а также атаманы первичных казачьих обществ края, – сообщили в ведомстве.

Вскоре груз будет доставлен бойцам-участникам специальной военной операции. Ведомство сообщает, что посылка была упакована «под самую “завязку”». Со Ставрополья он приедет в зону СВО, и военнослужащие получат все, что там находится.