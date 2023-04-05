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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 11:54

Директор предприятия в Невинномысске не заплатил 20 сотрудникам зарплату на 1 млн

Против него возбудили уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Директору грозит наказание за невыплату зарплаты

Директору грозит наказание за невыплату зарплаты

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Невинномысске директора предприятия поймали на невыплате зарплаты 20 сотрудникам. С октября 2022 по февраль 2023 года злоумышленник просто не давал деньги рабочим. Сумма задолженности составила более 1 млн рублей, хотя организация заплатить людям деньги.

— Проведенная проверка показала, что руководство предприятия имело возможность своевременно выплачивать заработную плату всем работникам, однако денежные средства расходовались на иные производственные нужды по своему усмотрению, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Против директора предприятия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Следователи собирают доказательства вины подозреваемого. Расследование продолжается.