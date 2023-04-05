Директор предприятия в Невинномысске не заплатил 20 сотрудникам зарплату на 1 млн

Директору грозит наказание за невыплату зарплаты Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Невинномысске директора предприятия поймали на невыплате зарплаты 20 сотрудникам. С октября 2022 по февраль 2023 года злоумышленник просто не давал деньги рабочим. Сумма задолженности составила более 1 млн рублей, хотя организация заплатить людям деньги.

— Проведенная проверка показала, что руководство предприятия имело возможность своевременно выплачивать заработную плату всем работникам, однако денежные средства расходовались на иные производственные нужды по своему усмотрению, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Против директора предприятия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Следователи собирают доказательства вины подозреваемого. Расследование продолжается.