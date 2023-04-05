Житель Ставрополя украл у знакомой 25 золотых украшений на 200 тысяч

Ставропольцу грозит срок за кражу золотых украшений у знакомой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ставрополе 27-летний местный житель может попасть в тюрьму за кражу золотых украшений. Злоумышленник был в гостях у знакомой и увидел интересную шкатулку с ювелирными изделиями. Хозяйка отвлеклась, а гражданин воспользовался этим и украл 25 украшений на 200 тысяч рублей.

— Похищенное он сдал в ломбард, а полученные денежные средства потратил на личные нужды. В рамках расследования часть украшений изъята и после проведения необходимых процессуальных действий возвращена законной владелице, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против ставропольца возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). В настоящее время расследование завершено, а материалы передали в суд на рассмотрение.