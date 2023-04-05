«Россети Северный Кавказ» с опережением календарного плана ремонтируют ЛЭП для повышения надежности электроснабжения в СКФО

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Энергетики группы «Россети Северный Кавказ» в первом квартале 2023 года провели ремонт порядка 220 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения. Понимая важность этих производственных задач для повышения качества и надежности электроснабжения жителей и предприятий СКФО, мероприятия специалисты выполняют с опережением календарного плана.

В семи регионах округа за три месяца года уже отремонтировано порядка 169 км ЛЭП 0,4 – 10 кВ (на 7 % больше запланированного объема) и свыше 50 км линий высокого класса напряжения – 35 кВ и выше (превышение календарного плана на 24 %).

В общей сложности в рамках программы технического обслуживания и ремонтов – главного документа по подготовке к сезону пиковых нагрузок – энергетики «Россети Северный Кавказ» в этом году проведут ремонт порядка 3,8 тыс. км ЛЭП всех классов напряжения. Активная фаза проведения мероприятий и основной объем работ традиционно запланированы на летние месяцы.