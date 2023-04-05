Семиклассник из Ставрополя покончил с собой

СУ СК России по Ставрополью устанавливает причины произошедшего
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ставрополе погиб ученик седьмого класса. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют в СУ СК России по Ставропольскому краю. Предварительно, подросток покончил с собой.
Ситуация находится на личном контроле ведомства, рассказали в пресс-службе. Следователи проведут все необходимые процедуры, чтобы понять причину, по которой подросток погиб.
Ведомство не сообщает, участвовал ли школьник в каких-либо группировках, были ли у него проблемы со сверстниками и другое. Информация по поводу произошедшего уточняется.