Семиклассник из Ставрополя покончил с собой

СУ СК России по Ставрополью устанавливает причины произошедшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставрополе погиб ученик седьмого класса. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют в СУ СК России по Ставропольскому краю. Предварительно, подросток покончил с собой.

Ситуация находится на личном контроле ведомства, рассказали в пресс-службе. Следователи проведут все необходимые процедуры, чтобы понять причину, по которой подросток погиб.

Ведомство не сообщает, участвовал ли школьник в каких-либо группировках, были ли у него проблемы со сверстниками и другое. Информация по поводу произошедшего уточняется.