В Ставрополе предложат правки в законах о правах человека

Фото: stavropol-ombudsman.ru

В Северо-Кавказском федеральном университете реализуют проектов по развитию прав человека на Ставрополье. Работа будет вестись вместе с уполномоченным по правам человека в крае Николаем Лисинским, отметили "КП-Ставрополь" в пресс-службе вуза.

Стороны изучат вопросы по защите прав граждан и разработают предложение по совершенствованию действующего законодательства. Это реализуют в формате конференций, семинаров и круглых столов.

- Перед государством стоят задачи по повышению уровня патриотизма и уважения к правам человека. Для нашего университета чрезвычайно важно, чтобы реализация этих задач была основана на взаимном обмене информацией, а разработки наших ученых использовались для совершенствования законодательства и правоприменительной практики на Северном Кавказе, - прокомментировал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Стороны подписали соглашение. В СКФУ отметили, что это выведет партнерство на новый уровень и позволит обмениться аналитикой.

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