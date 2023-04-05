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НовостиОбщество5 апреля 2023 14:54

Губернатор Ставрополья поручил привлечь волонтеров для помощи ветеранам СВО

Волонтеры окажут поддержку фонду поддержки ветеранов спецоперации
Анатолий СЫРНИКОВ
Анатолий СЫРНИКОВ
Волонтеры на Ставрополье будут помогать ветеранам СВО

Волонтеры на Ставрополье будут помогать ветеранам СВО

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Привлечь волонтеров в фонд поддержки ветеранов специальной военной операции поручил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на координационном совете по развитию добровольчества и социально ориентированных НКО в регионе.

Министр молодежной политики края сообщил, что сейчас на Ставрополье работает 530 волонтерских объединений, в которых участвуют порядка 60 тысяч человек. За последние два года количество объединений выросло втрое. Только за 2022 год в волонтерство вовлекли 20 тысяч человек.

— Волонтеры активно участвуют в мероприятиях патриотической направленности, пропаганды здорового образа жизни, защиты окружающей среды, помощи пожилым гражданам, охраны правопорядка и других, – сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставропольского края.

Немаловажной частью волонтерства на заседании назвали помощь бойцам СВО и их семьям. Губернатор поручил министерству молодежной политики и волонтерским организациям определить круг координаторов, которые будут помогать ветеранам.

— Важно, чтобы координация добровольческой деятельности не превращалась в бюрократическую работу или контроль за волонтерами, – сказал Владимир Владимиров.