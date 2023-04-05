Губернатор Ставрополья поручил привлечь волонтеров для помощи ветеранам СВО

Волонтеры на Ставрополье будут помогать ветеранам СВО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Привлечь волонтеров в фонд поддержки ветеранов специальной военной операции поручил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на координационном совете по развитию добровольчества и социально ориентированных НКО в регионе.

Министр молодежной политики края сообщил, что сейчас на Ставрополье работает 530 волонтерских объединений, в которых участвуют порядка 60 тысяч человек. За последние два года количество объединений выросло втрое. Только за 2022 год в волонтерство вовлекли 20 тысяч человек.

— Волонтеры активно участвуют в мероприятиях патриотической направленности, пропаганды здорового образа жизни, защиты окружающей среды, помощи пожилым гражданам, охраны правопорядка и других, – сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставропольского края.

Немаловажной частью волонтерства на заседании назвали помощь бойцам СВО и их семьям. Губернатор поручил министерству молодежной политики и волонтерским организациям определить круг координаторов, которые будут помогать ветеранам.

— Важно, чтобы координация добровольческой деятельности не превращалась в бюрократическую работу или контроль за волонтерами, – сказал Владимир Владимиров.