Житель Ростовской области угнал свою же машину и заявил о преступлении в полицию

Ростовчанин угнал свой же автомобиль и получил уголовное дело Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области 57-летний житель Новошахтинска работал водителем и прикупил себе машину без пробега. Новенький ГАЗ «Соболь» обошелся в миллион и 630 тысяч рублей, а кредит за него – в 38 тысяч рублей в месяц. Коллеги из «КП-Ростов-на-Дону» сообщили, что какое-то время мужчине удавалось гасить долг, однако он остался без работы и деньги для займа брать было неоткуда.

Тогда ростовчанин вспомнил, что в одном из пунктов договора со страховой компанией черным по белому написано – если машину угонят или украдут, то нанесенный ущерб полностью возместят. Криминальные мысли не покидали гражданина, и он решился на преступление.

Аферист попросил приятеля последить за машиной, ведь он «уезжает в длительную командировку» на север необъятной. А когда вернется – неизвестно. Правда, через пару часов вместо долгой поездки он звонил в полицию с сообщением о краже «Соболя».

«Погорел» злоумышленник уже на втором допросе. Аферист рассказал, где он ходил и ездил перед кражей, однако правоохранители нашли несовпадения реальности и сведений. Было решено допросить потерпевшего еще раз, но он сильно волновался и путался в словах.

Тогда он перестал водить за нос следователей и сознался, что сам украл авто. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

Так как неудавшийся аферист сознался в содеянном и раскаялся, суд приговорил его к штрафу в 10 тысяч рублей в пользу государства.