«Россети Северный Кавказ» проводят неделю охраны труда для своих специалистов в Ингушетии

Фото: «Россети Северный Кавказ»

В филиале «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» проходит «Неделя охраны труда».

Инициатива приурочена к Всемирному дню охраны труда, который проводится ежегодно 28 апреля. Ее основная цель – предупреждение производственного травматизма. Всего с 3 по 7 апреля в энергокомпании реализуют 13 мероприятий. В том числе – дискуссии, лекции, мастер-классы.

Участие в «Неделе охраны труда» принял первый заместитель генерального директора-главный инженер «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов. Он посетил несколько подразделений филиала – Службы подстанций и линий электропередачи, Сунженские и Малгобекские районные электрические сети.

Вместе энергетики разобрали успешные проекты и практики в области охраны труда, обсудили вопросы соблюдения правил безопасности, производственной дисциплины, выполнения взаимоконтроля внутри бригад.

В числе основных тем повестки стала реализация одной из самых эффективных и передовых концепций в области охраны труда – «нулевого травматизма». Напомним, так называется подход к профилактике несчастных случаев на производстве, объединяющий сразу три направления: безопасность, гигиену труда и благополучие участников всей производственной цепочки. Семь «золотых правил» концепции – лидерство, контроль рисков, разработка целевых программ, создание и обеспечение системы безопасности и гигиены труда, развитие профессиональных навыков, мотивация персонала.

«Наша главная задача – не просто снизить уровень производственного травматизма, а полностью его исключить. Поэтому так важна полная вовлеченность каждого специалиста в формирование позитивной культуры охраны труда в электросетевом комплексе. Нести ежедневную, ежеминутную ответственность не только за собственную жизнь, но и жизни коллег – непросто, однако только так мы достигнем поставленной цели», – подчеркнул Виктор Абаимов.